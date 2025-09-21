1940-1945 Résistances et Souffrances Le Réduit de la Truyère Auvers

1940-1945 Résistances et Souffrances Le Réduit de la Truyère Auvers dimanche 21 septembre 2025.

1940-1945 Résistances et Souffrances Le Réduit de la Truyère

Le Mont Mouchet Auvers Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

1940-1945 Résistances et Souffrances Le Réduit de la Truyère. « Lectures et témoignages » par les Grenouilles Liseuses.

.

Le Mont Mouchet Auvers 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.auvers@wanadoo.fr

English :

1940-1945: Resistance and suffering Le Réduit de la Truyère. « Readings and testimonies » by Les Grenouilles Liseuses.

German :

1940-1945: Widerstand und Leiden Le Réduit de la Truyère. « Lesungen und Zeitzeugenberichte » von Les Grenouilles Liseuses.

Italiano :

1940-1945: Resistenza e sofferenza Le Réduit de la Truyère. « Letture e testimonianze personali delle Grenouilles Liseuses.

Espanol :

1940-1945: Resistencia y sufrimiento Le Réduit de la Truyère. « Lecturas y relatos personales de las Grenouilles Liseuses.

L’événement 1940-1945 Résistances et Souffrances Le Réduit de la Truyère Auvers a été mis à jour le 2025-09-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier