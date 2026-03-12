1944 Les Britanniques libèrent Audrieu camp de reconstitution Audrieu

1944 Les Britanniques libèrent Audrieu camp de reconstitution

Château d’Audrieu Audrieu Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 09:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre des festivités autour de la liberté retrouvée, le village d’Audrieu sera plongé au cœur de l’histoire vivante, offrant au public une immersion dans les événements marquants de la Libération de la Normandie en 1944.

Dans le cadre des festivités autour de la liberté retrouvée, le village d’Audrieu sera plongé au cœur de l’histoire vivante, offrant au public une immersion dans les événements marquants de la Libération de la Normandie en 1944.

Vous découvrirez la vie quotidienne des soldats britanniques et des civils, ainsi que les événements marquants de l’été 1944. L’ensemble des unités britanniques sera représenté hôpital de campagne, quartier général, transmissions, artillerie… De nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée, dont des présentations dynamiques et statiques de véhicules blindés et de chars.

L’office de tourisme intercommunal Gold Beach et ses partenaires sont fiers d’œuvrer à la transmission de la Mémoire sur l’ensemble du territoire de Seulles Terre et Mer auprès des plus jeunes générations. La création de cet événement reconstitutif, populaire et intergénérationnel s’inscrit dans une démarche de préservation de la mémoire collective, de célébration de la paix retrouvée, et d’éducation des générations futures sur les valeurs fondamentales que cet événement historique incarne.

Dimanche 7 juin, le salon du livre de la Bataille de Normandie aura également lieu au Château d’Audrieu. .

Château d’Audrieu Audrieu 14250 Calvados Normandie +33 2 31 80 67 08 contact@goldbeach-tourisme.fr

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English : 1944 Les Britanniques libèrent Audrieu camp de reconstitution

As part of the festivities surrounding the return of freedom, the village of Audrieu will be plunged into the heart of living history, offering the public a chance to immerse themselves in the key events of the Liberation of Normandy in 1944.

L’événement 1944 Les Britanniques libèrent Audrieu camp de reconstitution Audrieu a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Gold Beach