« 1945-2025, ma libération » 20 et 21 septembre Atelier de la cité Maine-et-Loire
La présentation de l’expo se fait en continu. Durée 30 mn. maximum 15 personnes à la fois.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
1945-2025, Une page d’Histoire,
celle des Victimes Et Rescapés Des Camps Nazis Du Travail Forcé
(STO, Service du Travail Obligatoire, exploitation de la main-d’œuvre française requise par le Troisième Reich )
« ma » Libération, Une exposition,
expérience émotionnelle subjective
à partir de nombreuses archives familiales
réalisée par Marie Pasquier
Atelier de la cité 5 place du Président-Kennedy, Angers, 49100 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire
Atelier de la Cité – Angers