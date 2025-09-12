1945 La liberté retrouvée Le Thil

Le Thil

Samedi 12 septembre 2025 10:00:00

14 septembre 2025 18:00:00

12-14 septembre 2025

À l’occasion du 80ème anniversaire de la libération

Vendredi 12 septembre

– Conférence animée par Mme Katy Hazan (historienne de l’Œuvre de secours aux enfants), qui évoquera l’accueil à Écouis d’un groupe de jeunes garçons juifs, survivants de la déportation.

Samedi 13 et dimanche 14 septembre

– Exposition À la vie ! (le parcours des enfants d’Écouis), le retour des prisonniers de guerre , et les enfants dans la guerre .

– Présentation d’objets et de documents issus de collections privées.

– Plusieurs auteurs spécialisés sur la deuxième guerre mondiale dédicaceront leurs ouvrages Brigitte Garin, Patrick Coiffier, Paul Le Trévier, Thierry Chion, Laurent Martin.

– La BD parue aux éditions Steinkis, Les enfants de Buchenwald , évoquant l’aventure d’Écouis, sera également disponible à la vente (22€). .

4 Rue du Moulin Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 52 38 98 19 delivrezdesmots@gmail.com

