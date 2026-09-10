1946-2026 : l’éducation populaire… toujours populaire ?, Théâtre des Marronniers, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre des Marronniers · Lyon
Informations pratiques
1946-2026 : l’éducation populaire… toujours populaire ? Samedi 19 septembre, 19h30 Théâtre des Marronniers Rhône
Limité à 45 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Depuis 1946, la Constitution affirme que « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte […] à la culture ». De fait, la Libération a vu la création de nombreuses associations d’éducation populaire – Dans quel contexte et pour quels objectifs ces associations ont-elles été fondées ? Et, 80 ans plus tard, qu’en est-il des valeurs alors proclamées ? À quel « peuple » s’adresse en 2026 l’éducation « populaire » ? À quels enjeux doit-elle répondre ? Documents anciens et témoignages contemporains animeront le débat.
Théâtre des Marronniers 7 Rue des Marronniers, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Bellecour Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478853981 http://www.theatre-des-marronniers.com Métro A -D : Bellecour Bus C5-C9-C12-C20-27-40-S1 : Bellecour Le Viste. Bus C10-S1-15-35-88 : Bellecour Charité. Bus C5-C9-C12-14 : Bellecour Antonin-Poncet. Parkings Antonin-Poncet et Bellecour.
Depuis 1946, la Constitution affirme que « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte […] à la culture ». De fait, la Libération a vu la création de nombreuses associations – les et…
©Ministère de la Culture
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