1955 – Saint-Nazaire, la Ville réinventée, au cœur de la Reconstruction Le LiFE Saint-Nazaire

1955 – Saint-Nazaire, la Ville réinventée, au cœur de la Reconstruction Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h30 Le LiFE Loire-Atlantique

Gratuit. Réservation obligatoire (ouverture des inscriptions en septembre).

Visite commentée d’une partie de l’exposition « Saint-Nazaire la ville réinventée », à la découverte des archives et objets de collection sur le thème de la Reconstruction

Le LiFE Base sous-marine de Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

Photographe Christian Robert – Ville de Saint-Nazaire.