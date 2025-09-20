« 196 ans de fabrication du savon de Marseille » Savonnerie Rampal Latour – Usine Moderne Salon-de-Provence

« 196 ans de fabrication du savon de Marseille » 20 et 21 septembre Savonnerie Rampal Latour – Usine Moderne Bouches-du-Rhône

Visites adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Durée : 1

Savonnerie Rampal Latour – Usine Moderne 201 impasse Gaspard Monge 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 70 71 60 93 https://www.rampal-latour.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.rampal-latour.fr »}] la savonnerie Rampal Latour vous ouvre les portes de son usine moderne, un vrai complément à l’usine historique qui se visite également. Vous y découvrirez au travers d’une visite guidée notre salle des chaudrons et tout l’art de fabriquer le savon de Marseille grâce à un procédé breveté éco-responsable. Découvrez les multi-usages du savon de Marseille et un univers unique alliant tradition et innovation. Ateliers découverte pour tous. Parking gratuit au pied de la boutique et WC public

Irène Plot, l’épouse du dirigeant, propose une visite inédite autour de la savonnette et vous offrira un savon que vous pourrez tamponner avec votre initiale.

Savonnerie Rampal-Latour