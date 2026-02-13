1974, une partie de campagne, Studio, Tours

1974, une partie de campagne Mardi 17 février, 14h00 Studio Indre-et-Loire

Après la projection du film, 1974, une partie de campagne de Raymond Depardon, venez partager un moment d’échange convivial autour d’un thé à la menthe à la Bibliothèque des Studio.

Studio 2, rue des Ursulines, Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Ciné-thé – 1974, la veille du second tour des élections présidentielles. Le candidat Valéry Giscard d’Estaing vole de meeting en meeting dans un petit avion qui lui fait faire le tour de France. « … Studio 1974