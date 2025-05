1975-2025 : 50 ans d’histoire à vous conter ! – Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes, 3 juin 2025, Rennes.

1975-2025 : 50 ans d’histoire à vous conter ! Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 3 et 4 juin

Conférence, table-ronde, spectacle, exposition : L’ESSOR met à l’honneur les droits de l’enfant pour fêter ses 50 ans !

Les 3 & 4 juin 2025, L’ESSOR investit le théâtre du Vieux Saint-Etienne à Rennes

[**Mardi 3 juin 2025 (accès sur inscription gratuite)**](https://docs.google.com/forms/d/14O2niSRrxyN-cDWjwJ3oEZArkfdy2Kwpa0i4y9ml8gQ/edit)

· 13h30 : Accueil

· 13h40 : Introduction du Président de l’Essor

· 13h45 – 14h00 : Intervention du Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

· 14h00 – 17h30 : Conférence d’[Eve GARDIEN](https://perso.univ-rennes2.fr/eve.gardien), Maître de conférences à Rennes 2, Responsable scientifique du programme [EXPAIRs](https://expairs.net/) puis Table ronde sur la thématique de “La participation des publics accompagnés” avec des représentants du CNPE, d’ATD-Quart Monde, d’Adepape [Repairs 35](https://www.repairs35.org/) et du CREAI Bretagne

· 18h00 : Moment de convivialité – Visite commentée de l’exposition interactive « Des droits de l’homme aux droits de l’enfant » de l’association [Des Droits pour grandir](https://www.desdroitspourgrandir.org/)

[**Mercredi 4 juin (accès sur inscription gratuite)**](https://docs.google.com/forms/d/1EMYdVFwS0_ext1jDyiuL97B8ar9ijbqCoZ6ohEJqnWQ/edit)

· 14h00 – 15h00 : Visite commentée de l’exposition interactive « Des droits de l’homme aux droits de l’enfant » de l’association [Des Droits pour grandir](https://www.desdroitspourgrandir.org/)

· 15h30 – 16h30 : Spectacle “Déroulez le tapis ! Concert pour les droits des enfants” par la [Ko-Compagnie](https://www.lako-compagnie.com/)

· 17h00 – 18h00 : Visite commentée de l’exposition interactive « Des droits de l’homme aux droits de l’enfant » de l’association [Des Droits pour grandir](https://www.desdroitspourgrandir.org/)

[Télécharger le programme complet !](https://www.essor35.fr/wp-content/uploads/2025/05/Flyer-50-ans-de-LESSOR.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-03T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-04T19:00:00.000+02:00

Théâtre du Vieux Saint-Étienne Théâtre du Vieux Saint-Étienne Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine