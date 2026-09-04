1978 SALLE DES FETES DE BERAT Bérat

Informations pratiques

Bérat

1978

SALLE DES FETES DE BERAT Place de la Mairie Bérat Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24 22:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Ce spectacle est une discussion avec Milton Friedman, économiste néo-libéral de la fin des années

70. Moi je suis né en 1978 ! Alors je peux en parler, j’y étais ! C’est qu’il était influent Milton ! Et il

a influé ! Sur ma vie, beaucoup ! Un peu mon oncle d’Amérique en fait ! Tonton Milton !

Ce spectacle est une discussion avec Milton Friedman, économiste néo-libéral de la fin des années

70. Moi je suis né en 1978 ! Alors je peux en parler, j’y étais ! C’est qu’il était influent Milton ! Et il

a influé ! Sur ma vie, beaucoup ! Un peu mon oncle d’Amérique en fait ! Tonton Milton !

Alors on reprend tout depuis le début, biberons, choc pétrolier, Mitterrand, mon vélo tout bleu,

Bernard Arnault, … Et les crises économiques. Et mes crises à moi. Le crisologue m’a bien dit d’en

parler des crises ! Parce que c’est de la psychonomie en fait tout ça !

De et avec: Hugues Amsler

Mise en scène: Christophe Larfargue «Garniouze »

Regard extérieur: Priscilla Muré

Spectacle à partir de 12 ans

Durée : 1h50 0 .

SALLE DES FETES DE BERAT Place de la Mairie Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

This show is a conversation with Milton Friedman, a neoliberal economist from the late

1970s. I was born in 1978! So I can talk about it—I was there! Milton was really influential! And he

had an impact! I swear, a huge one! He was kind of like my uncle from America, actually! Uncle Milton!

L’événement 1978 Bérat a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE