1978 Le Noroît Rennes Mardi 17 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Un spectacle intimiste et engagé, une plongée introspective et rétrospective qui traverse avec humour et tendresse, la vie et les crises d’un acrobate de 46 ans et celles de l’Economie mondiale

Compagnie originaire de Toulouse.

Un spectacle intimiste et engagé, une plongée introspective et rétrospective qui traverse avec humour et tendresse, la vie et les crises d’un acrobate de 46 ans et celles de l’Economie mondiale… quand la crise de la quarantaine fait écho à celle des subprimes …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-17T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-17T22:00:00.000+01:00

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https://quartiers-en-scene.fr/class/charly-paut/?wcs_timestamp=1773777600

Le Noroît Le Noroît – 28 rue Charles Géniaux 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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