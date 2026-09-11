Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

1978

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

VENDREDI 15 JANVIER À 20H30

1978

LA FAMILLE GOLDINI (81)

Au Théâtre de la Carrosserie Mesnier

3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond

Théâtre intime et politique

Public à partir de 12 ans

Durée 1h50

Tarifs habituels 14€ | 10€ | 5€

Ce spectacle est une discussion avec Milton Friedman, économiste néo-libéral de la fin des années 70. Moi je suis né en 1978 ! Alors je peux en parler, j’y étais ! C’est qu’il était influent Milton ! Et il a influé ! Sur ma vie, beaucoup ! Un peu mon oncle d’Amérique en fait ! Tonton Milton ! Alors on reprend tout depuis le début, biberons, choc pétrolier, Mitterrand, mon vélo tout bleu, Bernard Arnault… Et les crises économiques. Et mes crises à moi. Le crisologue m’a bien dit d’en parler des crises ! Parce que c’est de la psychonomie en fait tout ça ! .

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

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English :

FRIDAY, JANUARY 15, %C0 8:30 p.m.

1978

THE GOLDINI FAMILY (81)

At the Théâtre de la Carrosserie Mesnier

3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond

Intimate and political theater

Audience ages 12 and up

Running time: 1 hour 50 minutes

Regular ticket prices: 14? | 10? | 5?

L’événement 1978 Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY