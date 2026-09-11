1978 Saint-Amand-Montrond
vendredi 15 janvier 2027 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
1978
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-01-15 20:30:00
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
VENDREDI 15 JANVIER À 20H30
1978
LA FAMILLE GOLDINI (81)
Au Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond
Théâtre intime et politique
Public à partir de 12 ans
Durée 1h50
Tarifs habituels 14€ | 10€ | 5€
Ce spectacle est une discussion avec Milton Friedman, économiste néo-libéral de la fin des années 70. Moi je suis né en 1978 ! Alors je peux en parler, j’y étais ! C’est qu’il était influent Milton ! Et il a influé ! Sur ma vie, beaucoup ! Un peu mon oncle d’Amérique en fait ! Tonton Milton ! Alors on reprend tout depuis le début, biberons, choc pétrolier, Mitterrand, mon vélo tout bleu, Bernard Arnault… Et les crises économiques. Et mes crises à moi. Le crisologue m’a bien dit d’en parler des crises ! Parce que c’est de la psychonomie en fait tout ça ! .
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
FRIDAY, JANUARY 15, %C0 8:30 p.m.
1978
THE GOLDINI FAMILY (81)
At the Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond
Intimate and political theater
Audience ages 12 and up
Running time: 1 hour 50 minutes
Regular ticket prices: 14? | 10? | 5?
L’événement 1978 Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY
À voir aussi à Saint-Amand-Montrond (Cher)
- 5 chefs au piano Saint-Amand-Montrond 17 septembre 2026
- Écoutez-vous lire : Dans le jardin de George Sand, Bibliothèque municipale Isabel Godin, Saint-Amand-Montrond 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition « Autour de George Sand, mémoires dans le Saint-Amandois », Musée Saint-Vic, Saint-Amand-Montrond 18 septembre 2026
- Blind test Saint-Amand-Montrond 18 septembre 2026
- Visite libre des collections permanentes, Musée Saint-Vic, Saint-Amand-Montrond 19 septembre 2026