1982 Le Shop fait son marché de Noël Espace LVL Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 11:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Au menu, une sélection de jouets, objets de déco, vaisselle des années 80 à 2000, mais également des celluloïds d’animation, des imports japonais, des goodies…Une sélection d’objets chinés avec passion qui feront des cadeaux parfaits pour les nostalgiques et amoureux de la pop culture !Retrouvez les univers Barbie, Gi Joe, Polly Pocket, Pokemon… et offrez des cadeaux de seconde main qui ont du sens, pleins de charme et de souvenirs.

Espace LVL Centre-ville Nantes 44000

http://www.espacelvl.com http://www.1982leshop.com