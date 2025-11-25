19A21 Biche CCM Jean-Gagnant Limoges

19A21 Biche

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Avec leur nouvel album B.I.C.H.E, le groupe francilien d’Alexis Fugain (chant/guitare), Thomas Subiranin (basse), Florian Adrien (batterie) et désormais Margaux Bouchaudon du groupe En Attendant Ana, revient sur scène avec une musique plus directe, parfois plus électronique. Rythmes répétitifs et enchevêtrements de guitares et synthés créent une énergie frénétique, qui rappelle autant Dots and Loops de Stereolab que Mellow Gold de Beck. Toujours en français, les paroles prennent plus de place et abordent souvent des thèmes autour de la répétition et des cycles, dans la continuité de Discipline sorti en 2020. .

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

