19A21 Reymour Hiero Limoges Centre Culturel Jean Gagnant Limoges mercredi 29 octobre 2025.

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29

2025-10-29

Lou Savary et Luc Bernier ont formé Reymour en 2018 à Fribourg en Suisse avant de rejoindre Bruxelles, la capitale de la synth pop. NoLand, leur second LP accueilli sur le très select label néerlandais Knekelhuis (Ambassade, Spill Gold, Jean-Luc…) enfonce le clou du savoir-faire mélodique et mélancolique, bricolo-analogique. Leurs inspirations sont à trouver autant vers la pop des 60’s que le krautrock, les Jeunes Gens Modernes que furent Elli & Jacno, Carol, Anna Domino, Marie et les Garçons… Ils pétrissent des influences plus actuelles telles que Carla Dal Forno, Cindy Lee voire même Lana Del Rey !   .

