19e Festival Mange ta Soupe Saverne
19e Festival Mange ta Soupe Saverne dimanche 12 avril 2026.
19e Festival Mange ta Soupe
3D rue du Moulin Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 11:30:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
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3D rue du Moulin Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 57 82 ilotdumoulin@mairie-saverne.fr
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English :
L’événement 19e Festival Mange ta Soupe Saverne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région