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19e Festival Mange ta Soupe Saverne

19e Festival Mange ta Soupe Saverne dimanche 12 avril 2026.

Adresse : 3D rue du Moulin

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

19e Festival Mange ta Soupe

3D rue du Moulin Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 11:30:00
fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :
2026-04-12

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3D rue du Moulin Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 57 82  ilotdumoulin@mairie-saverne.fr

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English :

L’événement 19e Festival Mange ta Soupe Saverne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région