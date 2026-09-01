19e Foire Nature Centre EDEN Cuisery

Informations pratiques

Cuisery

19e Foire Nature

Centre EDEN 126 rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vous aimez les plantes, les fleurs, le jardinage ?

Le Centre Eden, site culturel du Département de Saône-et-Loire, a le plaisir de vous accueillir dans les allées arborées de son parc pour une journée spéciale nature.

Plus d’une quarantaine d’exposants vous proposent plantes médicinales, aromatiques ou culinaires, plants bio, arbres fruitiers, produits naturels ou artisanaux, décorations de jardin, produits de bien-être…

Des animations tout au long de la journée:

– Fabrication et dégustation de jus de pommes par les Croqueurs de pommes

(apportez vos contenants)

– Échanges de plants et plantes avec le Système d’échanges local (SEL) du Tournugeois

– Présence du photographe animalier Julien Arbez

– Spectacle « Cultiver le vivant », sur réservation, entrée gratuite pour toute personne présente à la foire nature

– Ateliers et animations par l’équipe du Centre Eden

– Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « Nuit »

Food truck pour une restauration sur place. .

Centre EDEN 126 rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

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English : 19e Foire Nature

L’événement 19e Foire Nature Cuisery a été mis à jour le 2026-09-08 par Direction de l’Attractivité et de la Communication – Département 71