19e Foire Nature Centre EDEN Cuisery
dimanche 27 septembre 2026 · Centre EDEN · Cuisery
Informations pratiques
Cuisery
19e Foire Nature
Centre EDEN 126 rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Vous aimez les plantes, les fleurs, le jardinage ?
Le Centre Eden, site culturel du Département de Saône-et-Loire, a le plaisir de vous accueillir dans les allées arborées de son parc pour une journée spéciale nature.
Plus d’une quarantaine d’exposants vous proposent plantes médicinales, aromatiques ou culinaires, plants bio, arbres fruitiers, produits naturels ou artisanaux, décorations de jardin, produits de bien-être…
Des animations tout au long de la journée:
– Fabrication et dégustation de jus de pommes par les Croqueurs de pommes
(apportez vos contenants)
– Échanges de plants et plantes avec le Système d’échanges local (SEL) du Tournugeois
– Présence du photographe animalier Julien Arbez
– Spectacle « Cultiver le vivant », sur réservation, entrée gratuite pour toute personne présente à la foire nature
– Ateliers et animations par l’équipe du Centre Eden
– Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « Nuit »
Food truck pour une restauration sur place. .
Centre EDEN 126 rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 19e Foire Nature
L’événement 19e Foire Nature Cuisery a été mis à jour le 2026-09-08 par Direction de l’Attractivité et de la Communication – Département 71
À voir aussi à Cuisery (Saône-et-Loire)
- Visite de l’espace muséographique et de l’exposition « Nuit », Centre Eden, Cuisery 19 septembre 2026
- Randonnée Donneurs de Sang Cuisery 25 octobre 2026