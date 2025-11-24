19e journée de Proligue JS Cherbourg VS Angers Sco Rue des résistants Cherbourg-en-Cotentin
Rue des résistants Complexe Jean Jaurès Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27 22:30:00
2026-02-27
A l’occasion de la 19e journée de Proligue, la JS Cherbourg Handball accueille Angers Sco au chaudron Jaurès. Ouverture des portes à 19h.
Coup d’envoi de la rencontre à 20h30.
Sur place, vous pourrez profiter de plusieurs activités DJ, Foodtrucks, buvettes.
On vous attend nombreux et nombreuses. Parce qu’ici, c’est Cherbourg ! .
Rue des résistants Complexe Jean Jaurès Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 7 86 11 81 52 hugo.bletel@jscherbourg.fr
