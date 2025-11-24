19e journée de Proligue JS Cherbourg VS Angers Sco Rue des résistants Cherbourg-en-Cotentin

19e journée de Proligue JS Cherbourg VS Angers Sco

Rue des résistants Complexe Jean Jaurès Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 22:30:00

2026-02-27

A l’occasion de la 19e journée de Proligue, la JS Cherbourg Handball accueille Angers Sco au chaudron Jaurès. Ouverture des portes à 19h.

Coup d’envoi de la rencontre à 20h30.

Sur place, vous pourrez profiter de plusieurs activités DJ, Foodtrucks, buvettes.

On vous attend nombreux et nombreuses. Parce qu’ici, c’est Cherbourg ! .

Rue des résistants Complexe Jean Jaurès Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 7 86 11 81 52 hugo.bletel@jscherbourg.fr

