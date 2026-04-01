19è marché gourmand et artisanal Salle des Sports Pierre Husson Pagny-sur-Moselle

Pagny-sur-Moselle

19è marché gourmand et artisanal

Salle des Sports Pierre Husson 24 rue Nivoy Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

La Société Musicale de Pagny-sur-Moselle organise le dimanche 12 avril son 19è marché gourmand à la salle des sports Pierre Husson.

Vous pourrez y découvrir des produits locaux et artisanaux de la région !

Tout est prévu pour passer un moment agréable et vous restaurer sur place grillades, frites, jambon à la broche, crêpes…

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook de la Société Musicale de PagnyTout public

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Salle des Sports Pierre Husson 24 rue Nivoy Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est smp54@hotmail.fr

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English :

The Société Musicale de Pagny-sur-Moselle organizes its 19th gourmet market on Sunday April 12 at the Salle des Sports Pierre Husson.

You’ll be able to discover local products and crafts from the region!

There’s plenty of food and drink on offer, including grilled meats, French fries, spit-roasted ham and crêpes…

For more information, visit the Société Musicale de Pagny Facebook page

L’événement 19è marché gourmand et artisanal Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-02-26 par OT PONT A MOUSSON