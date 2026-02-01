19e Open d’Echecs de L’Echiquier Romanais Péageois Maison des Associations François Mitterrand Bourg-de-Péage

19e Open d’Echecs de L’Echiquier Romanais Péageois

Maison des Associations François Mitterrand Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 08:15:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

Date(s) :

2026-02-22

L’Échiquier Romanais Péageois organise son 19e Open d’Echecs à la Maison des Associations François Mitterrand de Bourg de Péage.

Un tournoi principal et un tournoi jeunes de moins de 16 ans.

.

Maison des Associations François Mitterrand Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 89 64 60 erp.echecs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Échiquier Romanais Péageois organizes its 19th Chess Open at the Maison des Associations François Mitterrand in Bourg de Péage.

A main tournament and a tournament for under-16s.

L’événement 19e Open d’Echecs de L’Echiquier Romanais Péageois Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-02-14 par Valence Romans Tourisme