19e Open d’Echecs de L’Echiquier Romanais Péageois Maison des Associations François Mitterrand Bourg-de-Péage dimanche 22 février 2026.
Maison des Associations François Mitterrand Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2026-02-22 08:15:00
fin : 2026-02-22 17:30:00
2026-02-22
L’Échiquier Romanais Péageois organise son 19e Open d’Echecs à la Maison des Associations François Mitterrand de Bourg de Péage.
Un tournoi principal et un tournoi jeunes de moins de 16 ans.
Maison des Associations François Mitterrand Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 89 64 60 erp.echecs@gmail.com
English :
The Échiquier Romanais Péageois organizes its 19th Chess Open at the Maison des Associations François Mitterrand in Bourg de Péage.
A main tournament and a tournament for under-16s.
