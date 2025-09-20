19e salon de peinture Salle des Fêtes Le Moderne Montchanin

19e salon de peinture

Salle des Fêtes Le Moderne 102 avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

39 exposants 184 tableaux seront présentés lors de ce 19e Salon de Peinture.

Tentez de remporter un tableau (participation de 2 €).

Nous vous attendons nombreux ! .

Salle des Fêtes Le Moderne 102 avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 46 28 30 adac-montchanin@outlook.fr

