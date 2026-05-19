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19e vide-greniers et 2e bourse de pièces détachées de Chassigny Chassigny

19e vide-greniers et 2e bourse de pièces détachées de Chassigny Chassigny

19e vide-greniers et 2e bourse de pièces détachées de Chassigny Chassigny dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Place de la Charmotte

Ville : 52190 Chassigny

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chassigny

19e vide-greniers et 2e bourse de pièces détachées de Chassigny

Place de la Charmotte Chassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Tout public
Mobylettes, motos, vélos.
Exposition de vieilles voitures.

Buvette et restauration.
Une quarantaine d’exposants habituellement.   .

Place de la Charmotte Chassigny 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 62 29 82 90  aiseyamitie@gmail.com

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English :

L’événement 19e vide-greniers et 2e bourse de pièces détachées de Chassigny Chassigny a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres