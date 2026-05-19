19e vide-greniers et 2e bourse de pièces détachées de Chassigny Chassigny
19e vide-greniers et 2e bourse de pièces détachées de Chassigny Chassigny dimanche 5 juillet 2026.
Chassigny
19e vide-greniers et 2e bourse de pièces détachées de Chassigny
Place de la Charmotte Chassigny Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Mobylettes, motos, vélos.
Exposition de vieilles voitures.
Buvette et restauration.
Une quarantaine d’exposants habituellement. .
Place de la Charmotte Chassigny 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 62 29 82 90 aiseyamitie@gmail.com
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English :
L’événement 19e vide-greniers et 2e bourse de pièces détachées de Chassigny Chassigny a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres