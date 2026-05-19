Chassigny

19e vide-greniers et 2e bourse de pièces détachées de Chassigny

Place de la Charmotte Chassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Mobylettes, motos, vélos.

Exposition de vieilles voitures.

Buvette et restauration.

Une quarantaine d’exposants habituellement. .

Place de la Charmotte Chassigny 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 62 29 82 90 aiseyamitie@gmail.com

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English :

L’événement 19e vide-greniers et 2e bourse de pièces détachées de Chassigny Chassigny a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres