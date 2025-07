19ème Charcu’trails Lacaune

19ème Charcu’trails Lacaune dimanche 7 septembre 2025.

19ème Charcu’trails

Rue de la Balmette Lacaune Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Retrouvez l’ambiance du trail d’origine

– 9h Trail du Montalet (25 km),

– 9h Lou Gambatsou (12 km),

– 10h La Bougnette (5 km),

– 9h30 Courses enfants (1000 et 2000 m),

– 9h15 Randonnée (12 km).

.

Rue de la Balmette Lacaune 81230 Tarn Occitanie

English :

Rediscover the atmosphere of the original trail:

– 9am: Trail du Montalet (25 km),

– 9am: Lou Gambatsou (12 km),

– 10 a.m.: La Bougnette (5 km),

– 9:30 am: Children’s races (1000 and 2000 m),

– 9:15am: Hiking (12 km).

German :

Finden Sie die Atmosphäre des ursprünglichen Trails wieder

– 9 Uhr: Trail du Montalet (25 km),

– 9 Uhr: Lou Gambatsou (12 km),

– 10 Uhr: La Bougnette (5 km),

– 9:30 Uhr: Kinderläufe (1000 und 2000 m),

– 9.15 Uhr: Wanderung (12 km).

Italiano :

Vivete l’atmosfera del sentiero originale:

– ore 9: Trail du Montalet (25 km),

– ore 9: Lou Gambatsou (12 km),

– 10.00: La Bougnette (5 km),

– 9.30: gare per bambini (1000 e 2000 m),

– 9.15: Camminata (12 km).

Espanol :

Experimente el ambiente del sendero original:

– 9 h: Trail du Montalet (25 km),

– 9h: Lou Gambatsou (12 km),

– 10 h: La Bougnette (5 km),

– 9.30 h: Carreras infantiles (1000 y 2000 m),

– 9.15 h: Marcha (12 km).

L’événement 19ème Charcu’trails Lacaune a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme Destination Haut-Languedoc