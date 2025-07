19ème concentration des Fiesta’Deuche Châtillon-sur-Indre

19ème concentration des Fiesta’Deuche Châtillon-sur-Indre vendredi 15 août 2025.

19ème concentration des Fiesta’Deuche

Rue du Pré de Foire Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-15

Fiesta’Deuche Berry Touraine à Chatillon-sur-Indre avec la 19eme Concentration de 2CV. Un très bel évènement auto vintage en Indre !

Grand Rassemblement de 2cv de tous types et dérivés avec rallye touristique le samedi avec balade sur les chemins et routes de notre contrée..

Dîner dansant le samedi soir, ouvert à tous sur inscription. Balade le dimanche matin. Le dimanche après-midi, exposition des véhicules au Pré de foire de Châtillon-sur-Indre et remise animée des prix. Camping possible sur place.

Des voitures de tous les âges et de toutes les couleurs à redécouvrir ! .

Rue du Pré de Foire Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 26 93 21 lafaye.chris@wanadoo.fr

English :

Fiesta?Deuche Berry ? Touraine in Chatillon-sur-Indre with the 19th 2CV Concentration. A great vintage car event in Indre!

German :

Fiesta?Deuche Berry? Touraine in Chatillon-sur-Indre mit dem 19. Concentration de 2CV. Ein sehr schönes Oldtimer-Event in der Indre!

Italiano :

Fiesta Deuche Berry Touraine a Chatillon-sur-Indre con il 19° Concentramento 2CV. Un grande evento di auto d’epoca in Indre!

Espanol :

Fiesta?Deuche Berry? Touraine en Chatillon-sur-Indre con la 19ª Concentración 2CV. ¡Un gran evento de coches de época en Indre!

L’événement 19ème concentration des Fiesta’Deuche Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2025-07-22 par BERRY