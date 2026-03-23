19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY Quintigny
19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY Quintigny dimanche 27 septembre 2026.
19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY
Rue Charles Nodier Quintigny Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
11h00 Écoles de cyclisme,
14h00 Féminimes et U17
15h00 ELITES,
15h01 U19 et Masters,
Restauration Buvette .
Rue Charles Nodier Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 66 74 47 sandjacques80@gmail.com
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English : 19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY
L’événement 19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY Quintigny a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme JurAbsolu
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