19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY Quintigny

19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY Quintigny dimanche 27 septembre 2026.

19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY

Rue Charles Nodier Quintigny Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :
2026-09-27

11h00 Écoles de cyclisme,
14h00 Féminimes et U17
15h00 ELITES,
15h01 U19 et Masters,
Restauration Buvette   .

Rue Charles Nodier Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 66 74 47  sandjacques80@gmail.com

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English : 19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY

L’événement 19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY Quintigny a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme JurAbsolu

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