19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY

Rue Charles Nodier Quintigny Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

11h00 Écoles de cyclisme,

14h00 Féminimes et U17

15h00 ELITES,

15h01 U19 et Masters,

Restauration Buvette .

Rue Charles Nodier Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 66 74 47 sandjacques80@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY

L’événement 19ème Cyclo-Cross de QUINTIGNY Quintigny a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme JurAbsolu