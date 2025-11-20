19ème édition de Ciné campagne

1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-20

Du 20 au 23 novembre 2025, retrouvez la 19ème édition du festival Ciné Campagne organisé par Le Vendelais.

Renseignements au 02 99 76 16 63 ou par mail à association@levendelaiscinema.fr .

1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 16 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 19ème édition de Ciné campagne Châtillon-en-Vendelais a été mis à jour le 2025-11-13 par OT VITRE