19ème édition de Ciné campagne Châtillon-en-Vendelais

Du 20 au 23 novembre 2025, retrouvez la 19ème édition du festival Ciné Campagne organisé par Le Vendelais.
Renseignements au 02 99 76 16 63 ou par mail à association@levendelaiscinema.fr .
1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 16 63
