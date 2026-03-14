19ème édition du 47km du 47 Centre culturel Fumel

19ème édition du 47km du 47

Centre culturel 160 Rue du Centre Culturel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Randonnée pédestre, trail, endurance, marche nordique.

Distance au choix de 10 à 49km.

Sur les traces de la guerre de 100 ans, ses châteaux, ses bastides…

Sur inscription.

Randonnée pédestre, trail, endurance, marche nordique.

Distance au choix de 10 à 49 km.

Sur les traces de la guerre de 100 ans, ses châteaux, ses bastides…

Sur inscription. .

Centre culturel 160 Rue du Centre Culturel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 86 19 12 lot-et-garonne@ffrandonnee.fr

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English : 19ème édition du 47km du 47

Hiking, trail, endurance, Nordic walking.

Choice of distances from 10 to 49km.

Follow in the footsteps of the 100 Years’ War, its castles and fortified towns…

Registration required.

L’événement 19ème édition du 47km du 47 Fumel a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot