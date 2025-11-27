19ème festival du film court de Senlis Senlis

19ème festival du film court de Senlis Senlis jeudi 27 novembre 2025.

19ème festival du film court de Senlis

Rue du Cimetière Saint-Rieul Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 10:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

Date(s) :

2025-11-27 2025-11-29

Le festival du film court de Senlis est une compétition nationale qui propose aux réalisateurs venant de toute la France semi-pro et amateurs de présenter leurs films.

Le 19ème festival du court métrage de Senlis vous propose de découvrir en compétition des films courts nationaux (divers prix seront remis).

Des rencontres avec réalisateurs seront proposées.

Nous proposerons également avec l’association « L’art en chemin », une compétition de films d’animation.

Et d’autres surprises vous attendent. 0 .

Rue du Cimetière Saint-Rieul Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 7 70 06 82 04 festivaldufilmdesenlis@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 19ème festival du film court de Senlis Senlis a été mis à jour le 2025-09-03 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme