19ème festival Ren’Conte à Ciel Ouvert Saint-Estèphe

Spectacles, apéro conte, restauration.

Samedi 4 octobre

15h30 ouverture officielle

16h les conteurs de Lanouaille « Nassredine »

17h chorale « Vocea din cole »

18h apéro contes avec Kamel Guennoun

19h restauration

20h30 Sylvie Vieville et Kayro « A table! Embarquement immédiat » conte et musique à partir de 8 ans

Dimanche 5

16h Mime Malou

17h15 Serge Valentin « Bazar de contes en tout genre » à partir de 8 ans

18h30 apéro musical avec Franz Dervis

Vendredi 10

19h « Quelle famille » de et avec Thierry

20h restauration

21h B’Zilo et Pat (chanson)

Samedi 11

15h30 scène ouverte (renseignements et inscription 06.77.44.24.02)

17h lecture « mon village sait boire le Raki » par Madalen 10 ans et plus

18h15 « la pierre verte » de et par Alice Beaufort (conte) à partir de 12 ans

19h30 restauration

20h30 Duo Verger/Cavalié musique

22h soupe à l’oignon offerte .

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 44 24 02

