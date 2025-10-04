19ème festival Ren’Conte à Ciel Ouvert Saint-Estèphe
19ème festival Ren’Conte à Ciel Ouvert Saint-Estèphe samedi 4 octobre 2025.
Saint-Estèphe Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-11
2025-10-04
Spectacles, apéro conte, restauration.
Samedi 4 octobre
15h30 ouverture officielle
16h les conteurs de Lanouaille « Nassredine »
17h chorale « Vocea din cole »
18h apéro contes avec Kamel Guennoun
19h restauration
20h30 Sylvie Vieville et Kayro « A table! Embarquement immédiat » conte et musique à partir de 8 ans
Dimanche 5
16h Mime Malou
17h15 Serge Valentin « Bazar de contes en tout genre » à partir de 8 ans
18h30 apéro musical avec Franz Dervis
Vendredi 10
19h « Quelle famille » de et avec Thierry
20h restauration
21h B’Zilo et Pat (chanson)
Samedi 11
15h30 scène ouverte (renseignements et inscription 06.77.44.24.02)
17h lecture « mon village sait boire le Raki » par Madalen 10 ans et plus
18h15 « la pierre verte » de et par Alice Beaufort (conte) à partir de 12 ans
19h30 restauration
20h30 Duo Verger/Cavalié musique
22h soupe à l’oignon offerte .
Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 44 24 02
English : 19ème festival Ren’Conte à Ciel Ouvert
Shows, storytelling aperitif, catering.
German : 19ème festival Ren’Conte à Ciel Ouvert
Aufführungen, Märchen-Apéro, Essen und Trinken.
Italiano :
Spettacoli, aperitivo narrativo, catering.
Espanol : 19ème festival Ren’Conte à Ciel Ouvert
Espectáculos, aperitivo cuentacuentos, catering.
