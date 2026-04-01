Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

19ème fête de la vannerie Méreau

19ème fête de la vannerie Méreau

19ème fête de la vannerie Méreau dimanche 12 avril 2026.

Ville : 18120 Méreau

Département : Cher

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Méreau

19ème fête de la vannerie

Méreau Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Animations musicales, petite restauration, ateliers, tombola, conférence, démonstrations, stages et fromagées.
Animations musicales, petite restauration, ateliers, tombola, conférence, démonstrations, stages et fromagées.   .

Méreau 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 27 20 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical entertainment, snack bar, workshops, tombola, conference, demonstrations, courses and cheese-making.

L’événement 19ème fête de la vannerie Méreau a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de VIERZON