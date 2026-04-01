19ème fête de la vannerie Méreau
19ème fête de la vannerie Méreau dimanche 12 avril 2026.
Méreau
19ème fête de la vannerie
Méreau Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Animations musicales, petite restauration, ateliers, tombola, conférence, démonstrations, stages et fromagées.
Animations musicales, petite restauration, ateliers, tombola, conférence, démonstrations, stages et fromagées. .
Méreau 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 27 20 49
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English :
Musical entertainment, snack bar, workshops, tombola, conference, demonstrations, courses and cheese-making.
L’événement 19ème fête de la vannerie Méreau a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de VIERZON