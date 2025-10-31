19ème Master International de baline Saubrigues
19ème Master International de baline Saubrigues vendredi 31 octobre 2025.
19ème Master International de baline
Hall des Sports Saubrigues Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-31
19ᵉ Masters International de Baline, un rendez-vous pelotari à ne pas manquer !
Trophée Intersport Dax/Tyrosse
Main Nue Elite Pro Challenge Esku Pilota Trophée Centre Leclerc Tyrosse
Frontball Équipe de France
Programme
* Vendredi 31 octobre
19h00 1ʳᵉ demi-finale Main Nue Elite Pro
20h30 2ᵉ demi-finale Main Nue Elite Pro
Animation musicale et soirée partenaires
* Samedi 1er novembre
09h00 Frontball Qualifications Tournoi des jeunes
15h00 Frontball Filles & Garçons Espoirs
16h00 Baline Filles & Garçons (1ʳᵉ phase FRA ESP)
18h00 Frontball Jeunes Élite
19h00 Frontball Filles Élite
19h45 Frontball Garçons Élite
20h00 Baline Filles & Garçons (2ᵉ phase FRA ESP)
Soirée animée par DJ Balporès
* Dimanche 2 novembre
09h00 Baline Filles (match pour la 3ᵉ place)
09h45 Baline Garçons (match pour la 3ᵉ place)
10h30 Baline Finale Filles ( Trophée Intersport)
11h15 Baline Finale Garçons ( Trophée Intersport)
12h00 Main Nue Elite Pro Finale ( Trophée Centre Leclerc Tyrosse)
Dimanche midi dès 13h30 Repas sur réservation 20 €
Animé par ABESTI .
Hall des Sports Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 97 14
English : 19ème Master International de baline
19? Masters International de Baline, a pelotari event not to be missed!
Trophée Intersport Dax/Tyrosse
Main Nue Elite Pro ? Challenge Esku Pilota Centre Leclerc Tyrosse Trophy
Frontball ? French Team
German : 19ème Master International de baline
19? Masters International de Baline, ein Pelotari-Treffen, das man nicht verpassen sollte!
Intersport-Trophäe Dax/Tyrosse
Nackte Hand Elite Pro ? Esku Pilota Challenge Trophäe Centre Leclerc Tyrosse
Frontball ? Französische Mannschaft
Italiano :
19? Masters International de Baline, un evento pelotico da non perdere!
Trofeo Intersport Dax/Tyrosse
Main Nue Elite Pro? Sfida Esku Pilota Trofeo Centro Leclerc Tyrosse
Frontball? Squadra francese
Espanol : 19ème Master International de baline
19? Masters International de Baline, ¡un acontecimiento pelotari que no debe perderse!
Trofeo Intersport Dax/Tyrosse
Main Nue Elite Pro? Challenge Esku Pilota Trofeo Centre Leclerc Tyrosse
Frontball ? Equipo Francés
L’événement 19ème Master International de baline Saubrigues a été mis à jour le 2025-10-13 par OTI LAS