19ème Master International de baline Saubrigues

19ᵉ Masters International de Baline, un rendez-vous pelotari à ne pas manquer !

Trophée Intersport Dax/Tyrosse

Main Nue Elite Pro Challenge Esku Pilota Trophée Centre Leclerc Tyrosse

Frontball Équipe de France

Programme

* Vendredi 31 octobre

19h00 1ʳᵉ demi-finale Main Nue Elite Pro

20h30 2ᵉ demi-finale Main Nue Elite Pro

Animation musicale et soirée partenaires

* Samedi 1er novembre

09h00 Frontball Qualifications Tournoi des jeunes

15h00 Frontball Filles & Garçons Espoirs

16h00 Baline Filles & Garçons (1ʳᵉ phase FRA ESP)

18h00 Frontball Jeunes Élite

19h00 Frontball Filles Élite

19h45 Frontball Garçons Élite

20h00 Baline Filles & Garçons (2ᵉ phase FRA ESP)

Soirée animée par DJ Balporès

* Dimanche 2 novembre

09h00 Baline Filles (match pour la 3ᵉ place)

09h45 Baline Garçons (match pour la 3ᵉ place)

10h30 Baline Finale Filles ( Trophée Intersport)

11h15 Baline Finale Garçons ( Trophée Intersport)

12h00 Main Nue Elite Pro Finale ( Trophée Centre Leclerc Tyrosse)

Dimanche midi dès 13h30 Repas sur réservation 20 €

Animé par ABESTI .

Hall des Sports Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 97 14

