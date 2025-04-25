20e Morvan TT Espace Tout Terrain Les Combes Grondées Saint-Symphorien-de-Marmagne

20e Morvan TT

Espace Tout Terrain Les Combes Grondées D120 Saint-Symphorien-de-Marmagne Saône-et-Loire

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05

2026-04-04

Pour Pâques, les 4 et 5 avril 2026, le 2CV Club Tous Terrains organise son 20e MORVAN TT à l’Espace Tout Terrain Les Combes Grondées.

Rassemblement de Citroën 2CV et dérivés qui évoluent sur un terrain de 47 ha encadrés par l’équipe de bénévoles du club.

Des espaces sécurisés permettent aux spectateurs d’apprécier les performances et la maîtrise des pilotes (trial montée impossible).

Entrée et parking gratuit Buvette Petite restauration

Venez nombreux et bien chaussés. .

Espace Tout Terrain Les Combes Grondées D120 Saint-Symphorien-de-Marmagne 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 38 16 morvantt71@gmail.com

