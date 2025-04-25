20e Morvan TT Espace Tout Terrain Les Combes Grondées Saint-Symphorien-de-Marmagne
20e Morvan TT Espace Tout Terrain Les Combes Grondées Saint-Symphorien-de-Marmagne samedi 4 avril 2026.
20e Morvan TT
Espace Tout Terrain Les Combes Grondées D120 Saint-Symphorien-de-Marmagne Saône-et-Loire
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05
2026-04-04
Pour Pâques, les 4 et 5 avril 2026, le 2CV Club Tous Terrains organise son 20e MORVAN TT à l’Espace Tout Terrain Les Combes Grondées.
Rassemblement de Citroën 2CV et dérivés qui évoluent sur un terrain de 47 ha encadrés par l’équipe de bénévoles du club.
Des espaces sécurisés permettent aux spectateurs d’apprécier les performances et la maîtrise des pilotes (trial montée impossible).
Entrée et parking gratuit Buvette Petite restauration
Venez nombreux et bien chaussés. .
Espace Tout Terrain Les Combes Grondées D120 Saint-Symphorien-de-Marmagne 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 38 16 morvantt71@gmail.com
