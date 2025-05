19ème PRINTEMPS DES COMEDIES – Salle des Arts Sausset-les-Pins, 28 mai 2025 20:00, Sausset-les-Pins.

Bouches-du-Rhône

19ème PRINTEMPS DES COMEDIES Du mercredi 28 au samedi 31 mai 2025 de 20h à 23h. Salle des Arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-28 20:00:00

fin : 2025-05-31 23:00:00

2025-05-28

Théâtre et Compagnie vous propose sur 4 soirées leur spectacle de fin d’année.

Le couloir du temps

New saloon

Bateleurs et Farceurs

Tailleur pour dames. .

Salle des Arts Avenue de la gare

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 42 36 theatre-et-compagnie@hotmail.com

English :

Théâtre et Compagnie presents its end-of-year show over 4 evenings.

German :

Théâtre et Compagnie bietet Ihnen an vier Abenden ihre Jahresabschlussshow an.

Italiano :

Théâtre et Compagnie presenta il suo spettacolo di fine anno in 4 serate.

Espanol :

Théâtre et Compagnie presenta su espectáculo de fin de año en 4 veladas.

