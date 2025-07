19ème Rencontres Giono 2025 Villa n°2 Jardins des Vraies Richesses Manosque

19ème Rencontres Giono 2025 Villa n°2 Jardins des Vraies Richesses Manosque mercredi 30 juillet 2025.

19ème Rencontres Giono 2025

Villa n°2 Jardins des Vraies Richesses Théâtre Jean le Bleu Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-07-30

fin : 2025-08-03

2025-07-30

19è Rencontres Giono Marcher avec Giono Organisées par les amis de Jean Giono à Banon, Manosque, Gréoux-les-Bains, Le Contadour.

Théâtre, concerts, lectures, cinéma, conférences, débats, expositions, balade littéraire

Villa n°2 Jardins des Vraies Richesses Théâtre Jean le Bleu Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 87 73 03 amisjeangiono@orange.fr

English :

19th Rencontres Giono « Walking with Giono » organized by the friends of Jean Giono in Banon, Manosque, Gréoux-les-Bains, Le Contadour.

Theater, concerts, readings, cinema, conferences, debates, exhibitions, literary walks

German :

19è Rencontres Giono « Marcher avec Giono » Organisiert von den Freunden von Jean Giono in Banon, Manosque, Gréoux-les-Bains, Le Contadour.

Theater, Konzerte, Lesungen, Kino, Vorträge, Debatten, Ausstellungen, literarischer Spaziergang

Italiano :

19° Rencontres Giono « Passeggiando con Giono » organizzati dagli amici di Jean Giono a Banon, Manosque, Gréoux-les-Bains e Le Contadour.

Teatro, concerti, letture, cinema, conferenze, dibattiti, mostre, passeggiate letterarie, ecc

Espanol :

19º Rencontres Giono « Paseando con Giono » organizado por los amigos de Jean Giono en Banon, Manosque, Gréoux-les-Bains y Le Contadour.

Teatro, conciertos, lecturas, cine, conferencias, debates, exposiciones, paseos literarios, etc

L’événement 19ème Rencontres Giono 2025 Manosque a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque