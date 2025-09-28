19ÈME RONDE VTT DES 3 QUILLES Quillan

19ÈME RONDE VTT DES 3 QUILLES Quillan dimanche 28 septembre 2025.

19ÈME RONDE VTT DES 3 QUILLES

Quillan Aude

La Ronde VTT des 3 Quilles aura le dimanche 28 septembre à de Quillan.

4 nouveaux parcours inédits seront tracés :

– 60km et 1600mD+, pour les vététistes confirmés, avec un final physique et technique !

– 46km et 1400mD+, pour les vététistes confirmés

– 34km et 1000mD+, ouvert à tous à partir de 12 ans

– 17km et 400mD+, ouvert à tous à partir de 12 ans

Pour les marcheurs, une randonnée pédestre d’environ de 8km sera également proposée.

Les départs se feront du Lac de Quillan de 8h30 à 10h selon le parcours.

Les ravitaillements et la grillade à l’arrivée, les pieds dans l’eau, contribuent à la bonne ambiance de cette randonnée VTT !

Inscriptions en ligne.

Quillan 11500 Aude Occitanie +33 4 68 20 07 78

English :

The Ronde VTT des 3 Quilles will take place on Sunday September 28 in Quillan.

there will be 4 new routes:

– 60km and 1600mD+, for experienced mountain bikers, with a physical and technical finish!

– 46km and 1400mD+, for experienced mountain bikers

– 34km and 1000mD+, open to everyone aged 12 and over

– 17km and 400mD+, open to all aged 12 and over

For walkers, there will also be an 8km hike.

Departures will be from Lac de Quillan from 8.30am to 10am, depending on the route.

Refreshments and a barbecue at the finish, with your feet in the water, add to the great atmosphere of this mountain bike ride!

Online registration.

German :

Die Ronde VTT des 3 Quilles findet am Sonntag, den 28. September in de Quillan statt.

es werden 4 neue, noch nie dagewesene Strecken ausgearbeitet:

– 60km und 1600mD+, für erfahrene Mountainbiker, mit einem physischen und technischen Finale!

– 46km und 1400mD+, für erfahrene Mountainbiker

– 34km und 1000mD+, offen für alle ab 12 Jahren

– 17km und 400mD+, offen für alle ab 12 Jahren

Für Wanderer wird außerdem eine ca. 8km lange Wanderung angeboten.

Die Starts erfolgen am See von Quillan von 8:30 bis 10:00 Uhr, je nach Strecke.

Die Verpflegungsstände und das Grillen am Ziel mit den Füßen im Wasser tragen zur guten Atmosphäre dieser Mountainbike-Tour bei!

Online-Anmeldung.

Italiano :

La Ronde VTT des 3 Quilles si svolgerà domenica 28 settembre a Quillan.

ci saranno 4 nuovi percorsi:

– 60 km e 1600 mD+, per mountain biker esperti, con un finale fisico e tecnico!

– 46 km e 1400 mD+, per mountain biker esperti

– 34 km e 1000 mD+, aperto a tutti dai 12 anni in su

– 17 km e 400 mD+, aperto a tutti a partire dai 12 anni di età

Per gli escursionisti è prevista anche un’escursione di 8 km.

Le partenze avverranno dal Lac de Quillan dalle 8.30 alle 10.00, a seconda del percorso.

Un rinfresco e un barbecue all’arrivo, con i piedi nell’acqua, contribuiscono alla grande atmosfera di questa corsa in mountain bike!

Iscrizione online.

Espanol :

La Ronde VTT des 3 Quilles tendrá lugar el domingo 28 de septiembre en Quillan.

habrá 4 nuevos recorridos:

– 60km y 1600mD+, para ciclistas de montaña experimentados, ¡con un final físico y técnico!

– 46km y 1400mD+, para ciclistas de montaña experimentados

– 34km y 1000mD+, para mayores de 12 años

– 17km y 400mD+, para mayores de 12 años

Para los senderistas, también habrá una caminata de 8 km.

Las salidas se efectuarán desde el lago de Quillan entre las 8h30 y las 10h00, según los recorridos.

Refrescos y una barbacoa en la meta, con los pies en el agua, se suman al gran ambiente de esta marcha en bicicleta de montaña

Inscripción en línea.

