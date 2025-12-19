19ème salon régional des créateurs verriers Le verre dans tous ses éclats Place Dr Guyader Saint-Renan

19ème salon régional des créateurs verriers Le verre dans tous ses éclats

Place Dr Guyader Espace culturel Saint-Renan Finistère

Fort du succès des précédentes éditions, Saint Renan Animations vous propose un évènement artistique exceptionnel et unique en Bretagne, mis en place dans le cadre du réseau des 100 Plus Beaux Détours de France .

Les artistes verriers de talents venus de la France entière seront réunis pour vous faire découvrir le verre dans tous ses Eclats.

Vous aurez également le privilège d’apprécier les techniques et les créations audacieuses issues de leur imagination et de leur savoir faire.

Une expérience unique vous attend à l’Espace Culturel tout le weekend.

Un riche week-end culturel en perspective ! Avis aux visiteurs et aux collectionneurs ! .

