Dans le cadre de la Semaine Européenne des concerts sont prévus le le mardi sur les différentes places de la ville: lace de la Liberté, place d’Istrie et square de la Vénus. Les concerts seront accompagnés d’une offre de restauration assurée par les établissements locaux Le Bahia, La Vénus, Le 14, La Table du Marché, Terre Gourmande (réservation auprès de chaque restaurant)

Le Bahia: 05 65 22 47 12

Paella latina

Dessert

1 verre de vin

La Vénus: 05 65 22 47 10

Terrine de jarret de bœuf au foie gras

Paella lotoise

Tarte aux noix

1 verre de vin

Le 14: 05 65 22 43 43

Gaspacho au poulet

Tiramisu

1 verre de vin

La Table du Marché: 05 65 35 58 48

Saucisse de Toulouse et pommes de terre sarladaises

Tarte aux pommes

1 verre de vin

Terre Gourmande: 05 65 21 82 69

Melon jambon

Hachis parmentier de canard, salade verte

Tarte aux pommes

1 verre de vin .

Square de la Vénus Place de la Liberté

Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 22 47 12

English :

As part of the European Week, concerts are scheduled for Tuesday in the town?s various squares: lace de la Liberté, place d?Istrie and square de la Vénus. The concerts will be accompanied by catering provided by local establishments: Le Bahia, La Vénus, Le 14, La Table du Marché, Terre Gourmande (bookings at each restaurant)

German :

Im Rahmen der Europäischen Woche finden am Dienstag Konzerte auf verschiedenen Plätzen der Stadt statt: lace de la Liberté, place d’Istrie und square de la Vénus. Die Konzerte werden von einem gastronomischen Angebot begleitet, das von den örtlichen Restaurants angeboten wird: Le Bahia, La Vénus, Le 14, La Table du Marché, Terre Gourmande (Reservierung bei jedem Restaurant)

Italiano :

Nell’ambito della Settimana europea, il martedì si terranno concerti nelle varie piazze della città: pizzo della Libertà, place d’Istrie e piazza della Vénus. I concerti saranno accompagnati da cibi e bevande offerti dai locali locali: Le Bahia, La Vénus, Le 14, La Table du Marché, Terre Gourmande (prenotare in anticipo presso ogni ristorante)

Espanol :

En el marco de la Semana Europea, los martes se celebrarán conciertos en varias plazas de la ciudad: plaza de la Liberté, plaza de Istrie y plaza de la Vénus. Los conciertos irán acompañados de comida y bebida ofrecida por establecimientos locales: Le Bahia, La Vénus, Le 14, La Table du Marché, Terre Gourmande (reservar con antelación en cada restaurante)

