19ème Semaine Européenne de Cyclotourisme: repas festif d'ouverture
Prayssac
5 juillet 2025 19:00

Lot

Place d'Istrie Prayssac Lot

Tarif : 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

À l’occasion de la Semaine européenne de cyclotourisme, l’association Prayssac Jumelage vous invite à une grande soirée festive, la première d’une longue série, d’autres soirées suivront toute la semaine.

Venez nombreux pour célébrer la convivialité européenne autour de la musique, de la gastronomie locale et d’un bel esprit de partage !

Sale Gosse en concert.

Menu gourmand à 20€ par personne:

Cochon à la broche + accompagnement

Cabécou & tarte aux pommes

1 verre de vin inclus

Réservation des repas OBLIGATOIRE avant le 22 juin

Infos et réservations soude.gil@gmail.com 20 .

Place d’Istrie

Prayssac 46220 Lot Occitanie soude.gil@gmail.com

English :

To mark European Bike Touring Week, the Prayssac Jumelage association invites you to a festive evening, the first of many to follow throughout the week.

Come one, come all to celebrate European conviviality with music, local gastronomy and a great spirit of sharing!

German :

Anlässlich der Europäischen Woche des Radtourismus lädt der Verein Prayssac Jumelage Sie zu einem großen Festabend ein, dem ersten einer langen Reihe, weitere Abende folgen die ganze Woche über.

Kommen Sie zahlreich, um die europäische Gastfreundschaft bei Musik, lokaler Gastronomie und einem schönen Geist des Teilens zu feiern!

Italiano :

In occasione della Settimana europea del cicloturismo, l’associazione Prayssac Jumelage vi invita a una serata di festa, la prima di molte altre che si susseguiranno nel corso della settimana.

Venite tutti a festeggiare la convivialità europea attraverso la musica, la gastronomia locale e un grande spirito di condivisione!

Espanol :

Con motivo de la Semana Europea del Cicloturismo, la asociación Prayssac Jumelage le invita a una velada festiva, la primera de las muchas que se sucederán a lo largo de la semana.

Vengan todos a celebrar la convivencia europea a través de la música, la gastronomía local y un gran espíritu de compartir

