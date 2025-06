19ème Semaine Européenne de Cyclotourisme: soirée wines et rock à la Métairie Grande du Théron Métairie Grande du Théron Prayssac 7 juillet 2025 19:00

Lot

19ème Semaine Européenne de Cyclotourisme: soirée wines et rock à la Métairie Grande du Théron Métairie Grande du Théron Lieu-dit le Théron Prayssac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 19:00:00

fin : 2025-07-07

Date(s) :

2025-07-07

La Métairie Grande du Théron s’associe à la Semaine Européenne de Cyclotourisme et vous propose de venir passer une bonne soirée en musique.

Possiblilité de réserver vos jetons de paiement en ligne . Le paiement lors de la soirée se fait exclusivement en jetons. Possibilité de les acheter sur place.

Réservation obligatoire: https://www.billetweb.fr/winesandrock

Restaurateurs

-Cocottes et Faitout

-La Canthib

-Charcuterie Vaysse (Prayssac)

-Fromagerie Laits Délices (Prayssac)

-Salades Fraicheurs Le jardin des Rives à Douelle

-Les Macarons de Pim

Groupes:

Route 66

Punk Hits

Black Limousine

Kokyages 10 .

Métairie Grande du Théron Lieu-dit le Théron

Prayssac 46220 Lot Occitanie

English :

La Métairie Grande du Théron is joining forces with the Semaine Européenne de Cyclotourisme and invites you to come and enjoy an evening of music.

You can reserve your payment tokens online. Payment during the evening is exclusively in tokens. You can buy them on site.

Reservations required: https://www.billetweb.fr/winesandrock

German :

Die Métairie Grande du Théron beteiligt sich an der Europäischen Woche des Radtourismus und lädt Sie ein, einen schönen Abend mit Musik zu verbringen.

Sie können Ihre Zahlungschips online reservieren. Die Bezahlung während des Abends erfolgt ausschließlich mit Jetons. Sie können sie auch vor Ort kaufen.

Reservierung erforderlich: https://www.billetweb.fr/winesandrock

Italiano :

La Métairie Grande du Théron partecipa alla Settimana europea del cicloturismo e vi invita a partecipare a una serata di musica.

È possibile prenotare i gettoni di pagamento online. Il pagamento durante la serata sarà effettuato esclusivamente in gettoni. È possibile acquistarli sul posto.

Prenotazione obbligatoria: https://www.billetweb.fr/winesandrock

Espanol :

La Métairie Grande du Théron participa en la Semana Europea del Cicloturismo y le invita a venir a disfrutar de una velada musical.

Puede reservar sus fichas de pago en línea. El pago durante la velada se realizará exclusivamente en fichas. Puede comprarlas in situ.

Reserva obligatoria: https://www.billetweb.fr/winesandrock

L’événement 19ème Semaine Européenne de Cyclotourisme: soirée wines et rock à la Métairie Grande du Théron Prayssac a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Cahors Vallée du Lot