19ème Semaine Européenne de Cyclotourisme: soirées du comité des fêtes Prayssac 9 juillet 2025 19:30

Lot

19ème Semaine Européenne de Cyclotourisme: soirées du comité des fêtes Place Dutours Prayssac Lot

Début : 2025-07-09 19:30:00

fin : 2025-07-10

Dans le cadre de la Semaine Européenne le comité des fêtes organise deux soirées festives et gourmandes à ne pas rater.

Réservation obligatoire pour les repas:

Mercredi 9 juillet: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-prayssac/evenements/repas-mercredi-9-juillet-semaine-europeenne-de-cyclotourisme

Jeudi 10 juillet: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-prayssac/evenements/repas-jeudi-10-juillet-semaine-europeenne-de-cyclotourisme

Mercredi 9 juillet soirée latino/reggae/folk/jazz

Ambiance chaleureuse avec Dub & Dajoe

Au menu:

Salade d’été

Filet de poulet fumé et accompagnement (par Mandra),

Rocamadour ou Cantal

Croustade

1 verre de vin inclus

Jeudi 10 juillet: soirée funk-fusion

Laissez-vous emporter par l’énergie de Silky Collectif !

Au menu :

Melon au Porto

Aligot saucisse

Dessert

1 verre de vin inclus 20 .

Place Dutours

Prayssac 46220 Lot Occitanie

English :

As part of European Week, the Comité des fêtes is organizing two festive, gourmet evenings not to be missed.

Reservations required for meals:

Wednesday July 9: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-prayssac/evenements/repas-mercredi-9-juillet-semaine-europeenne-de-cyclotourisme

Thursday, July 10: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-prayssac/evenements/repas-jeudi-10-juillet-semaine-europeenne-de-cyclotourisme

German :

Im Rahmen der Europäischen Woche organisiert das Festkomitee zwei festliche und leckere Abende, die Sie nicht verpassen sollten.

Für die Mahlzeiten ist eine Reservierung erforderlich:

Mittwoch, 9. Juli: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-prayssac/evenements/repas-mercredi-9-juillet-semaine-europeenne-de-cyclotourisme

Donnerstag, 10. Juli: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-prayssac/evenements/repas-jeudi-10-juillet-semaine-europeenne-de-cyclotourisme

Italiano :

Nell’ambito della Settimana europea, il Comité des Fêtes organizza due serate gastronomiche da non perdere.

I pasti devono essere prenotati in anticipo:

Mercoledì 9 luglio: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-prayssac/evenements/repas-mercredi-9-juillet-semaine-europeenne-de-cyclotourisme

Giovedì 10 luglio: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-prayssac/evenements/repas-jeudi-10-juillet-semaine-europeenne-de-cyclotourisme

Espanol :

En el marco de la Semana Europea, el Comité de Fiestas organiza dos veladas festivas y gastronómicas que no debe perderse.

Las comidas deben reservarse con antelación:

Miércoles 9 de julio: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-prayssac/evenements/repas-mercredi-9-juillet-semaine-europeenne-de-cyclotourisme

Jueves 10 de julio: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-prayssac/evenements/repas-jeudi-10-juillet-semaine-europeenne-de-cyclotourisme

