19ème séminaire Sécurité des vols Avion-ULM Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse

19ème séminaire Sécurité des vols Avion-ULM à l’ENAC Toulouse

Deux aéro-clubs de l’aérodrome de Toulouse-Balma-Lasbordes organisent le 22 novembre 2025 un séminaire gratuit dédié à la sécurité des vols sur le campus de l’Enac. Au programme de cette journée sur le site de l’Ecole nationale de l’aviation civile : météo, péril aviaire, gestions des menaces ou encore le « negative training ».

L’aéro-club ACAT (Aéro-club du CE Airbus France Toulouse) et l’aéro-club de l’Enac proposent un séminaire gratuit ouvert à tous les pilotes et propriétaires d’avions et d’Ulm.

L’objectif de ce séminaire est de permettre aux élèves et aux pilotes déjà qualifiés d’assister à des conférences de qualité préparées et réalisées par des experts dans leur domaine ou des pilotes invités à parler d’un événement qu’ils ont vécu ou à apporter un témoignage pour la sécurité des vols.

Au programme de la matinée

Météorologie générale : instabilité des masses d’air, convection

« Etre vu pour voir et éviter » :

i conspicuity and traffic situational awareness

Péril aviaire et animalier : Zones de Sensibilité Majeure – Grands rapace

Au programme de l’après-midi

Mesurer l’altitude : référencements, moyens et incertitudes, usage opérationnel

Negative training : les effets indésirables de bonnes intentions

Le TEM : détecter l’invisible pour renforcer la sécurité

Infos pratiques

Lieu : Enac, 7 avenue Edouard-Belin à Toulouse, amphithéâtre Bellonte

Quand : samedi 22 novembre 2025 à partir de 8h30

Tarif : gratuit

Repas possible à la cafétéria de l’Enac (27 euros)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T08:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T17:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/aero-club-du-comite-social-et-economique-airbus-operations-toulouse/evenements/19eme-seminaire-securite-du-pilote-prive-avion-ulm

Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse