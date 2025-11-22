19ème séminaire Sécurité des vols Avion-ULM Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse
Deux aéro-clubs de l’aérodrome de Toulouse-Balma-Lasbordes organisent le 22 novembre 2025 un séminaire gratuit dédié à la sécurité des vols sur le campus de l’Enac. Au programme de cette journée sur le site de l’Ecole nationale de l’aviation civile : météo, péril aviaire, gestions des menaces ou encore le « negative training ».
L’aéro-club ACAT (Aéro-club du CE Airbus France Toulouse) et l’aéro-club de l’Enac proposent un séminaire gratuit ouvert à tous les pilotes et propriétaires d’avions et d’Ulm.
L’objectif de ce séminaire est de permettre aux élèves et aux pilotes déjà qualifiés d’assister à des conférences de qualité préparées et réalisées par des experts dans leur domaine ou des pilotes invités à parler d’un événement qu’ils ont vécu ou à apporter un témoignage pour la sécurité des vols.
Au programme de la matinée
Météorologie générale : instabilité des masses d’air, convection
« Etre vu pour voir et éviter » :
i conspicuity and traffic situational awareness
Péril aviaire et animalier : Zones de Sensibilité Majeure – Grands rapace
Au programme de l’après-midi
Mesurer l’altitude : référencements, moyens et incertitudes, usage opérationnel
Negative training : les effets indésirables de bonnes intentions
Le TEM : détecter l’invisible pour renforcer la sécurité
Infos pratiques
Lieu : Enac, 7 avenue Edouard-Belin à Toulouse, amphithéâtre Bellonte
Quand : samedi 22 novembre 2025 à partir de 8h30
Tarif : gratuit
Repas possible à la cafétéria de l’Enac (27 euros)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-22T08:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-22T17:00:00.000+01:00
https://www.helloasso.com/associations/aero-club-du-comite-social-et-economique-airbus-operations-toulouse/evenements/19eme-seminaire-securite-du-pilote-prive-avion-ulm
Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne