19ème Tournois de Questions pour un Champion

Salle Polyvalente Rimogne Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

inscription candidat

Date :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Ouvert à tous, accueil dès 8h30Entrée gratuite et libre pour le spectateurs pendant toute la durée du tournoi. Boissons et petite restauration.

Salle Polyvalente Rimogne 08150 Ardennes Grand Est +33 7 82 18 03 21 francine.delorme@laposte.net

English :

Open to all, welcome from 8:30 amFree entry for spectators throughout the tournament. Drinks and snacks available.

L’événement 19ème Tournois de Questions pour un Champion Rimogne a été mis à jour le 2026-02-20 par Ardennes Tourisme