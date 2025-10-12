19ème vide-armoire automne-hiver & vide grenier Issigeac
19ème vide-armoire automne-hiver & vide grenier Issigeac dimanche 12 octobre 2025.
19ème vide-armoire automne-hiver & vide grenier
Parking de la Banège Issigeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
L’Amicale Laïque d’Issigeac organise un vide grenier réservé aux particuliers.
Sous le chapiteau, vous retrouverez le vide-armoire avec vêtements, chaussures, linge de maison et quelques accessoires ; à l’extérieur, le vide-grenier où vous retrouverez de tout !
Venez nombreux !
Pour y participer inscription entre le 5 septembre et le 4 octobre sur dossier uniquement. .
Parking de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 98 52 24 amicalelaiqueissigeac@gmail.com
English : 19ème vide-armoire automne-hiver & vide grenier
German : 19ème vide-armoire automne-hiver & vide grenier
Italiano :
Espanol : 19ème vide-armoire automne-hiver & vide grenier
L’événement 19ème vide-armoire automne-hiver & vide grenier Issigeac a été mis à jour le 2025-08-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides