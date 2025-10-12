19ème vide-armoire automne-hiver & vide grenier Issigeac

19ème vide-armoire automne-hiver & vide grenier Issigeac dimanche 12 octobre 2025.

19ème vide-armoire automne-hiver & vide grenier

Parking de la Banège Issigeac Dordogne

Début : 2025-10-12

L’Amicale Laïque d’Issigeac organise un vide grenier réservé aux particuliers.

Sous le chapiteau, vous retrouverez le vide-armoire avec vêtements, chaussures, linge de maison et quelques accessoires ; à l’extérieur, le vide-grenier où vous retrouverez de tout !

Venez nombreux !

Pour y participer inscription entre le 5 septembre et le 4 octobre sur dossier uniquement. .

Parking de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 98 52 24 amicalelaiqueissigeac@gmail.com

