19èmes Rencontres Giono 2025 Centre des Congrès Gréoux-les-Bains samedi 2 août 2025.

Centre des Congrès 8 avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-02 21:00:00

2025-08-02

Festival annuel autour de l’œuvre de Jean Giono, consacré pour l’édition 2025 au thème de la marche (« Marcher avec Giono »).

Conférences, débats, rencontres avec des écrivains, concerts, exposition, spectacles, cinéma…

+33 4 92 87 73 03 amisjeangiono@orange.fr

English :

Annual festival based on the works of Jean Giono, dedicated for the 2025 edition to the theme of walking (« Marcher avec Giono »).

Conferences, debates, meetings with writers, concerts, exhibitions, shows, cinema…

German :

Jährlich stattfindendes Festival rund um das Werk von Jean Giono, das sich 2025 dem Thema Wandern widmet (« Marcher avec Giono »).

Konferenzen, Debatten, Treffen mit Schriftstellern, Konzerte, Ausstellungen, Aufführungen, Kino…

Italiano :

Festival annuale dedicato alle opere di Jean Giono, con l’edizione 2025 dedicata al tema del camminare (« Marcher avec Giono »).

Conferenze, dibattiti, incontri con scrittori, concerti, mostre, spettacoli, cinema…

Espanol :

Festival anual centrado en la obra de Jean Giono, con la edición de 2025 dedicada al tema de la marcha (« Marcher avec Giono »).

Conferencias, debates, encuentros con escritores, conciertos, exposiciones, espectáculos, cine…

