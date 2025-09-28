1è Fête de la pomme à Sabres Verger de Péchire Sabres

1è Fête de la pomme à Sabres Verger de Péchire Sabres dimanche 28 septembre 2025.

1è Fête de la pomme à Sabres

Verger de Péchire Route de Carrot Sabres Landes

Découverte et visite du Verger de Péchire de 10h à 17h

Voici le programme de cette première édition qui aura lieu Dimanche 28 septembre au Verger de Péchire (route de carrot). Venez profiter des animations gratuites pour les petits et les grands !

-une visite guidée du verger à 11h et à 15h

-la vente de produits issus de la transformation de la pomme (compote, tarte, vinaigre, cidre…)

-des ateliers et des animations gratuites pour tous

*venez étiqueter et parrainer votre arbre

*compote géante

Pour les pitchouns

-GRAND jeu de piste dans le verger

-Espace jeux de société et jeux en bois

-Coin lecture

Et de 14h à 17h, profitez d’un trajet en attelage avec une mule depuis le parking de la piscine jusqu’au verger. .

Verger de Péchire Route de Carrot Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : 1è Fête de la pomme à Sabres

Discover and visit the Péchire orchard from 10am to 5pm

Here’s the program for this first edition, which takes place on Sunday September 28 at the Verger de Péchire (route de carrot). Come and enjoy free activities for young and old!

German : 1è Fête de la pomme à Sabres

Entdeckung und Besuch des Obstgartens von Péchire von 10 bis 17 Uhr

Hier finden Sie das Programm dieser ersten Veranstaltung, die am Sonntag, den 28. September im Obstgarten von Péchire (route de carrot) stattfindet. Kommen Sie und genießen Sie die kostenlosen Animationen für Groß und Klein!

Italiano :

Scoprite e visitate il frutteto di Péchire dalle 10.00 alle 17.00

Ecco il programma di questo primo evento, che si terrà domenica 28 settembre presso il frutteto di Péchire (route de Carrot). Venite a divertirvi con le attività gratuite per grandi e piccini!

Espanol : 1è Fête de la pomme à Sabres

Descubra y visite el huerto de Péchire de 10.00 a 17.00 horas

He aquí el programa de esta primera manifestación, que tendrá lugar el domingo 28 de septiembre en el huerto de Péchire (route de Carrot). Venga y disfrute de actividades gratuitas para grandes y pequeños

