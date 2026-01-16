1er Anniversaire Bal Country & Line Dance

Saint-Affrique Aveyron

Début : Dimanche 2026-03-01

Enfile tes bottes et viens faire vibrer le parquet une journée 100 % country & line dance t’attend !

Programme

13h Initiations à la Danse & Jeux de danses

14h Bal CD Country et Line

Buvette et Pâtisseries

Plusieurs animations au cours de la Journée. 6 .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

Put on your boots and come rock the floor: a 100% country & line dance day awaits you!

