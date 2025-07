1er anniversaire du cinéma Le Grand Rio LANNEMEZAN Lannemezan

Le 01 août 2024, le Grand Rio ouvrait ses portes. Des dizaines de kilos de pop corn, des centaines de films, des milliers de séances et des dizaines de milliers de spectateurs plus tard, votre cinéma fête son anniversaire ! Toute l’équipe du Grand Rio tient à vous remercier, spectateurs assidus et occasionnels, pour vous être déplacés dans nos salles obscures cette année.

Pour cette journée d’anniversaire, le tarif plein passe à 7€ sur toute la journée le 01 août.

20H Apéritif offert Retrouvez-nous dans notre espace Bistrot pour un verre et quelques amuse-bouche offerts.

20H30 Grand Quizz Ciné Grand Quizz ciné avant les séances du soir ! A 20h30, avant votre séance, tentez de répondre aux questions concoctées par l’équipe pour remporter des cadeaux.

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92 contact@cinegrandrio.fr

English :

On August 01, 2024, the Grand Rio opened its doors. Tens of kilos of popcorn, hundreds of films, thousands of screenings and tens of thousands of spectators later, your cinema is celebrating its birthday! The entire Grand Rio team would like to thank you, regular and occasional moviegoers, for coming to our cinemas this year.

For this anniversary, the full price is 7? for the whole day on August 01.

20H Apéritif offert Join us in our Bistrot area for a complimentary drink and appetizers.

20H30 Grand Quizz Ciné Grand Quizz ciné before the evening screenings! At 8:30pm, before your screening, try to answer the questions concocted by the team to win prizes.

German :

Am 01. August 2024 öffnete das Grand Rio seine Pforten. Dutzende Kilo Popcorn, Hunderte von Filmen, Tausende von Vorstellungen und Zehntausende von Zuschauern später feiert Ihr Kino seinen Geburtstag! Das gesamte Team des Grand Rio möchte Ihnen, den regelmäßigen und gelegentlichen Kinobesuchern, dafür danken, dass Sie in diesem Jahr in unsere dunklen Säle gekommen sind.

Anlässlich dieses Jubiläums wird der Vollpreis am 1. August für den ganzen Tag auf 7? erhöht.

20H Apéritif offert: Treffen Sie uns in unserem Bistrobereich auf ein Glas und ein paar kostenlose Häppchen.

20H30 Großes Kino-Quiz: Großes Kino-Quiz vor den Abendvorstellungen! Um 20:30 Uhr, vor Ihrer Vorstellung, können Sie versuchen, die von unserem Team zusammengestellten Fragen zu beantworten, um Geschenke zu gewinnen.

Italiano :

Il 1° agosto 2024 il Grand Rio ha aperto le sue porte. Decine di chili di popcorn, centinaia di film, migliaia di proiezioni e decine di migliaia di spettatori dopo, il vostro cinema festeggia il suo compleanno! L’intero team del Grand Rio desidera ringraziare voi, frequentatori abituali e occasionali, per essere venuti nei nostri cinema quest’anno.

Per questo anniversario, il prezzo pieno sarà di 7? per l’intera giornata del 01 agosto.

20:00 Aperitivo in omaggio: raggiungeteci nell’area Bistro per un drink e uno stuzzichino in omaggio.

20H30 Grand Quizz Ciné: Grand Quizz Ciné prima delle proiezioni serali! Alle 20.30, prima della proiezione, provate a rispondere alle domande ideate dal team per vincere dei premi.

Espanol :

El 1 de agosto de 2024, el Grand Rio abrió sus puertas. Decenas de kilos de palomitas, cientos de películas, miles de proyecciones y decenas de miles de espectadores después, ¡tu cine celebra su cumpleaños! Todo el equipo del Grand Rio quiere agradeceros a vosotros, espectadores habituales y ocasionales, que hayáis acudido a nuestras salas este año.

Para este aniversario, el precio completo será de 7? para todo el día 01 de agosto.

20.00 Aperitivo gratuito: Acompáñenos en nuestro Bistro para disfrutar de una bebida y un aperitivo gratuitos.

20.30 h Grand Quizz Ciné: ¡Gran Quizz Ciné antes de las proyecciones nocturnas! A las 20.30 h, antes de la proyección, intente responder a las preguntas elaboradas por el equipo para ganar premios.

