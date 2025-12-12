1er bain de l’année Erdeven

1er bain de l’année

Lieu-dit Kerhillio Erdeven Morbihan

Début : 2026-01-04 14:00:00

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Les inscriptions pour le 1er bain de l’année sont ouvertes!

– 13h à 14h15 Inscription sur place, pour les pré-inscrits via ce formulaire, il faudra tout de même passer à la table des des inscriptions pour confirmer votre présence, obtenir votre billet de tombola et signer la décharge de responsabilité.

– 14h30, juste avant le bain, concours de déguisement le plus fun les 3 costumes les plus originaux seront récompensés ! Le jury choisira les 6 finalistes pour le défilé, puis sous les applaudissements de la foule en délire, il désignera les vainqueurs.

Venez costumés ! Maillot de bain, combinaison ou costume, à vous de voir !

– 15h15 Échauffement puis TOP DEPART, tous à l’eau en musique!

Vestiaires sur place mais aussi bains de pieds et boissons chaudes post plongeon en eaux océaniques

SNSM au RDV les jeunes du centre de formation de Lorient ainsi que les membres de la SNSM d’Etel. (Tirelire à disposition pour tous les dons, petits ou grands !)

– 16h Tombola post-baignade

Vous retrouverez également sur place un camion crêpes et une buvette tenue par l’association avec vin chaud, chocolat chaud…

La baignade est ouverte à tous, il est tout de même conseillé de passer une visite médicale avant. L’inscription est sans limite d’âge. Seule condition être en bonne santé !

Les dieux du ciel seront avec nous cette année, nous vous attendons nombreux!

Lien de l’inscription:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3x6wFR0-GGAR91vVILzwVcb030e6etQOBVBC1M_aO-SwspQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 .

Lieu-dit Kerhillio Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

