1er bain de mer de l’année Mers-les-Bains

1er bain de mer de l’année

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 12:00:00

fin : 2026-01-01 12:30:00

Date(s) :

2026-01-01

Gratuit 1er bain de mer de l’année 2026.

Avec musique et boissons chaudes. Ambiance festive, venez déguisé !

Cette baignade sera encadrée par les sauveteurs en mer de la SNSM, dans la zone surveillée face au poste de secours, elle sera autorisée ou annulée en fonction des conditions météorologiques.

Gratuit 1er bain de mer de l’année 2026.

Avec musique et boissons chaudes. Ambiance festive, venez déguisé !

Cette baignade sera encadrée par les sauveteurs en mer de la SNSM, dans la zone surveillée face au poste de secours, elle sera autorisée ou annulée en fonction des conditions météorologiques. .

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

English :

Free 1st sea bath of the year 2026.

With music and hot drinks. Come dressed for a party!

This swim will be supervised by SNSM lifeguards, in the supervised area opposite the lifeguard station, and will be authorized or cancelled depending on weather conditions.

German :

Kostenlos 1. Meeresbad des Jahres 2026.

Mit Musik und heißen Getränken. Festliche Atmosphäre, kommen Sie verkleidet!

Das Baden wird von den Seenotrettern der SNSM betreut. Es findet im überwachten Bereich gegenüber der Rettungsstation statt und wird je nach Wetterlage genehmigt oder abgesagt.

Italiano :

Gratuito 1° bagno di mare dell’anno 2026.

Con musica e bevande calde. Atmosfera festosa, venite vestiti bene!

Questa nuotata sarà sorvegliata dai bagnini SNSM, nella zona sorvegliata di fronte al pronto soccorso, e sarà autorizzata o annullata a seconda delle condizioni meteorologiche.

Espanol :

Gratis 1er baño de mar del año 2026.

Con música y bebidas calientes. Ambiente festivo, ¡ven disfrazado!

Este baño estará vigilado por socorristas de la SNSM, en la zona vigilada frente al puesto de socorro. Se autorizará o anulará en función de las condiciones meteorológicas.

L’événement 1er bain de mer de l’année Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-03-11 par DESTINATION LE TREPORT MERS