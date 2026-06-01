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1er café compostelle Place Royale Lescar

1er café compostelle Place Royale Lescar

1er café compostelle Place Royale Lescar vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Place Royale

Adresse : L’instant café (près de office tourisme)

Ville : 64230 Lescar

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Lescar

1er café compostelle

Place Royale L’instant café (près de office tourisme) Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :
2026-06-19

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Place Royale L’instant café (près de office tourisme) Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 05 43 67  Refugelescar64@gmail.com

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English : 1er café compostelle

L’événement 1er café compostelle Lescar a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau

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