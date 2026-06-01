1er café compostelle Place Royale Lescar
1er café compostelle Place Royale Lescar vendredi 19 juin 2026.
Lescar
1er café compostelle
Place Royale L’instant café (près de office tourisme) Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Le refuge de st Jacques de Lescar vous invite au 1er café compostelle
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Ambiance chaleureuse assurée ! .
Place Royale L’instant café (près de office tourisme) Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 05 43 67 Refugelescar64@gmail.com
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English : 1er café compostelle
L’événement 1er café compostelle Lescar a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
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