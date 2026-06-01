1er café compostelle Place Royale Lescar

Lescar

1er café compostelle

Place Royale L’instant café (près de office tourisme) Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le refuge de st Jacques de Lescar vous invite au 1er café compostelle

Vous avez marché vers Compostelle, ce projet vous fait rêver? Venez échanger, partager, anecdotes et conseils

Rencontres avec des marcheurs expérimentés

Ambiance chaleureuse assurée ! .

Place Royale L’instant café (près de office tourisme) Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 05 43 67 Refugelescar64@gmail.com

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English : 1er café compostelle

L’événement 1er café compostelle Lescar a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau